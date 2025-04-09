ЕС вводит контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали
время публикации: 09 апреля 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 18:00
В среду, 9 апреля, постоянные представители стран ЕС утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, сообщает Еврокомиссия.
Объявлено, что дополнительные тарифы начнут действовать с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ пишут, что контрмеры ЕС предусматривают введение пошлин в размере от 10% до 25% на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и другие товары из США. И это только начало.
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