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Экономика

ЕС вводит контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали

США
Импорт и экспорт
Европейский Союз
время публикации: 09 апреля 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 18:00
ЕС вводит контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали
AP Photo/Darko Vojinovic)

В среду, 9 апреля, постоянные представители стран ЕС утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин на импорт алюминия и стали, сообщает Еврокомиссия.

Объявлено, что дополнительные тарифы начнут действовать с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.

СМИ пишут, что контрмеры ЕС предусматривают введение пошлин в размере от 10% до 25% на сельхозпродукцию, древесину, мотоциклы и другие товары из США. И это только начало.

Экономика
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