Иностранные инвестиции в Израиль: снижение в 2024 году и взлет в 2025 году

Согласно отчету главного экономиста министерства финансов, в 2024 году прямые иностранные инвестиции в Израиль снизились на 9% и составили 14,8 миллиарда долларов.

При этом отмечается, что 2024 год в целом отличался снижением иностранных инвестиций, и средний показатель по странам OECD составил -10%.

Крупнейшим источником иностранных инвестиций в Израиль остаются США, на долю которых пришлись 62%. Среди других источников – Великобритания, Германия, Китай, Швеция и Франция.

В первом полугодии 2025 года отмечается взлет прямых иностранных инвестиций в Израиль до 10,2 миллиарда долларов. Это на 35% больше, чем в первом полугодии 2024 года, и лучший полугодичный показатель со времен инвестиционного бума 2021 года.