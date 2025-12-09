x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 08:48
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Две страховые компании оштрафованы за непредоставление данных о ценах на страхование автотранспорта

Автомобили
Страхование
время публикации: 09 декабря 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 07:39
Две страховые компании оштрафованы за непредоставление данных о ценах на страхование автотранспорта
Abir Sultan/Flash 90

Директор управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений Амит Галь объявил о наложении штрафа в размере 125 тысяч шекелей на страховые компании "Феникс" и "Битуах Яшир".

Компании оштрафованы за непредоставление данных об изменении ценовой политики по полисам страхования автотранспорта, и за сокрытие части данных.

Напомним, что ранее Галь потребовал от страховых компаний в течение трех месяцев снизить цены на страховку автотранспорта в связи со снижением рисков, угрожая в противном случае запретить им продавать страховые полисы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 ноября 2025

Регулятор потребовал от страховых компаний снизить цены на страхование автотранспорта