Две страховые компании оштрафованы за непредоставление данных о ценах на страхование автотранспорта

Директор управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений Амит Галь объявил о наложении штрафа в размере 125 тысяч шекелей на страховые компании "Феникс" и "Битуах Яшир".

Компании оштрафованы за непредоставление данных об изменении ценовой политики по полисам страхования автотранспорта, и за сокрытие части данных.

Напомним, что ранее Галь потребовал от страховых компаний в течение трех месяцев снизить цены на страховку автотранспорта в связи со снижением рисков, угрожая в противном случае запретить им продавать страховые полисы.