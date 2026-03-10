Минобороны ОАЭ: за день перехвачены восемь ракет и 26 БПЛА
время публикации: 10 марта 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 15:42
Министерство обороны ОАЭ сообщает, что 10 марта Иран выпустил девять баллистических ракет по территории Объединенных Арабских Эмиратов. Восемь были перехвачены, а одна упала в Персидский залив.
Иран также запустил по ОАЭ 35 беспилотников: 26 из них были перехвачены, остальные упали на территории страны.
Всего с начала войны Иран выпустил по ОАЭ 262 баллистические ракеты и 1475 беспилотников.
