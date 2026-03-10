Минобороны ОАЭ: за день перехвачены восемь ракет и 26 БПЛА

Министерство обороны ОАЭ сообщает, что 10 марта Иран выпустил девять баллистических ракет по территории Объединенных Арабских Эмиратов. Восемь были перехвачены, а одна упала в Персидский залив.

Иран также запустил по ОАЭ 35 беспилотников: 26 из них были перехвачены, остальные упали на территории страны.

Всего с начала войны Иран выпустил по ОАЭ 262 баллистические ракеты и 1475 беспилотников.