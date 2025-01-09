Авиакомпания Ryanair DAC планирует вернуть полеты в Израиль летом 2025 года

Авиакомпания Ryanair DAC, приостановившая полеты в Израиль в начале войны, планирует вернуться к прежнему количеству рейсов уже этим летом.

Генеральный директор компании Эдди Уилсон, сообщивший об этом агентству Reuters, повторил, что компания надеется на повторное открытие Терминала 1 в международном аэропорту Бен-Гурион.

Напомним, Ryanair прекратила рейсы в Израиль и из Израиля в октябре 2023 года, дважды пыталась вернуться, и оба раза это возвращение отменялось: в феврале 2024 года вскоре после закрытия первого терминала и в августе из-за обострения ситуации с Ираном и Ливаном.