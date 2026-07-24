Беспорядки около Шхема, столкновения израильтян и палестинцев

Источник в службах безопасности сообщил, что около 100 израильтян направились со стороны поселения Ицхар в сторону палестинских деревень Инабус, Асира аль-Киблия и Уриф, расположенных неподалеку от Шхема.

Некоторые из них подожгли автомобильные покрышки и бросили бутылки с зажигательной смесью в сторону палестинских домов и транспортных средств. В результате в этом районе вспыхнули пожары.

В ответ палестинцы стали забрасывать израильтян камнями.

На место происшествия прибыли силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ). Все израильские граждане вернулись в поселение.