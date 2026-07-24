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Израиль

Беспорядки около Шхема, столкновения израильтян и палестинцев

Иудея и Самария
время публикации: 24 июля 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 21:53
Беспорядки около Шхема, столкновения израильтян и палестинцев
Nasser Ishtayeh/Flash90

Источник в службах безопасности сообщил, что около 100 израильтян направились со стороны поселения Ицхар в сторону палестинских деревень Инабус, Асира аль-Киблия и Уриф, расположенных неподалеку от Шхема.

Некоторые из них подожгли автомобильные покрышки и бросили бутылки с зажигательной смесью в сторону палестинских домов и транспортных средств. В результате в этом районе вспыхнули пожары.

В ответ палестинцы стали забрасывать израильтян камнями.

На место происшествия прибыли силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ). Все израильские граждане вернулись в поселение.

Израиль
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