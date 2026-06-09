x
09 июня 2026
|
последняя новость: 10:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 10:14
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Western Union прекращает сотрудничество с Почтой Израиля

Финансы
время публикации: 09 июня 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 09:59
Western Union прекращает сотрудничество с Почтой Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

Компания международных платежей Western Union уведомила компанию "Дoар Финансим", дочернюю структуру Почты Израиля, о решении не продлевать франшизу, срок действия которой истекает в конце этой недели.

Следует отметить, что Почта Израиля была крупнейшим, но не единственным оператором Western Union в стране. Компания также работает через частные обменные пункты и в партнерстве с кредитной компанией Cal.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook