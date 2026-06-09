Western Union прекращает сотрудничество с Почтой Израиля

Компания международных платежей Western Union уведомила компанию "Дoар Финансим", дочернюю структуру Почты Израиля, о решении не продлевать франшизу, срок действия которой истекает в конце этой недели.

Следует отметить, что Почта Израиля была крупнейшим, но не единственным оператором Western Union в стране. Компания также работает через частные обменные пункты и в партнерстве с кредитной компанией Cal.