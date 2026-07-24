Силы ЦАХАЛа уничтожили несколько складов оружия в секторе Газы

В ночь на пятницу, 24 июля, силы ЦАХАЛа уничтожили объекты террористическои инфраструктуры ХАМАСа в нескольких районах сектора Газы. Среди пораженных целей – склады оружия, объекты по производству вооружения и подземная инфраструктура.

На складах хранились автоматы Калашникова, РПГ, минометные мины, взрывные устройства и другое военное снаряжение.

Оружие предназначалось для нанесения ударов по силам ЦАХАЛа, действующим в районе "желтои линии", а также по гражданам Израиля. После ударов были зафиксированы вторичные детонации, подтверждающие наличие боеприпасов на объектах.