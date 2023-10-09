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    Экономика

    Лауреатом экономической премии памяти Нобеля 2023 года стала Клаудия Голдин

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    Лауреатом экономической премии памяти Нобеля 2023 года стала Клаудия Голдин
    AP Photo/Josh Reynolds

    В понедельник, 9 октября, в Стокгольме был назван лауреат премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

    Премии удостоена профессор Клаудия Голдин (США) за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда".

    Голдин представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении двухсот лет. Ее исследование раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного неравенства.

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    Клаудия Голдин родилась в Нью-Йорке в 1946 году в еврейской семье. В детстве мечтала стать археологом, затем увлекалась бактериологией, но на этапе университетского обучения стала специализироваться в экономике. В настоящее время она профессор экономики в Гарвардском университете.

    В прошлом году эту премию вручили американским экономистам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу "за исследование банков и финансовых кризисов".

    Лауреаты Нобелевской премии 2023 года

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    В области медицины и физиологии. Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). За открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

    В области физики. Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л’Юилье (Франция). За экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

    В области химии. Мунги Бавенди (Тунис, Франция, США), Луиcу Брюсу (США) и Алексею Екимову (Россия, США) "за открытие и синтез квантовых точек".

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    Премия мира. Наргес Мохаммади (Иран) "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

    В области литературы. Юн Фоссе (Норвегия) "за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое".

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