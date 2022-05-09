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NEWSru.co.il :: Здоровье9 мая 2022 г., 12:41

Шарон Эльрои-Прайс: в Израиле нет эпидемии сальмонеллеза, связанной с продукцией "Штрауса"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Шарон Эльрои-Прайс: в Израиле нет эпидемии сальмонеллеза, связанной с продукцией "Штрауса"

Глава службы общественного здравоохранения минздрава доктор Шарон Эльрои-Прайс заявила на заседании комиссии Кнессета по здравоохранению, что в Израиле не наблюдается заражение сальмонеллезом, связанное с обнаруженной на заводе "Илит" бактерией сальмонеллы

Напомним, что шоколадный скандал разразился 26 апреля. Компании "Штраус" и Uniliver с задержкой отозвали из торговых сетей десятки наименований продукции.

Завод "Илит" по производству шоколада в Ноф а-Галиле закрыт до выявления источника заражения. Компания уведомила Тель-Авивскую биржу об ожидаемом существенном ущербе.


Руководство компаний Uniliver и "Штраус" утверждает, что благодаря мерам предосторожности партии товара, которые могли оказаться заражены сальмонеллой, оставались на складах компаний. Несмотря на это, было принято решение начать процесс отзыва товара и оповещения населения.

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