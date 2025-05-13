Пятилетний мальчик, родители которого отказались привить его, в тяжелом состоянии с корью

Родители ребенка, контактировавшего с заболевшей корью девочкой, отказались сделать ему профилактическую вакцинацию, несмотря на рекомендации врачей. Мальчика выписали из медицинского центра "Шнайдер" с указанием оставаться дома, но вскоре он вновь был госпитализирован – на этот раз в тяжелом состоянии.

Как сообщает Mako.co.il, мальчик из района Шарон около двух недель назад находился в отделении неотложной помощи, где в то же время была девочка, больная корью. Несмотря на то, что медицинский персонал предложил его родителям и всем присутствующим пройти профилактическую вакцинацию, родители мальчика отказались.

В течение двух недель с момента контакта мальчик вновь попал в больницу, на этот раз с явными симптомами кори. Но и на этот раз его родители отказались сообщить свои данные и данные ребенка и начать его лечение. Мальчика были вынуждены выписать, подчеркнув, что он должен оставаться в карантине и проходить симптоматическое лечение.

Теперь стало известно о повторной госпитализации ребенка: на этот раз он в тяжелом состоянии. Медики подчеркивают, что если бы родители мальчика своевременно согласились на профилактическую вакцину, такое серьезное развитие болезни можно было предотвратить.