11-летняя девочка и ее отец заразились корью во время отдыха за границей

Радиостанция "Кан Бет" передала, что 11-летняя девочка и ее отец заразились корью во время поездки в Сербию. Ребенок не вакцинирован, и существуют опасения, что после возвращения в Израиль она могла заразить других.

По информации "Кан", девочка и отец прилетели в пятницу, 18 апреля, рейсом из Лондона.

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование и пытается разыскать тех, кто летел вместе с девочкой и ее отцом одним рейсом из Лондона, а также находился с ними в одном вагоне поезда и автобусе.

Минздрав напоминает важность проведения плановой вакцинации от таких заболеваний как корь. Две дозы вакцины обеспечивают эффективную защиту от вируса. Для дополнительной информации можно обратиться в "Коль а-Бриют" по телефону *5400.