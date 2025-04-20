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11-летняя девочка и ее отец заразились корью во время отдыха за границей

время публикации: 20 апреля 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 23:16
11-летняя девочка и ее отец заразились корью во время отдыха за границей
Yonatan Sindel/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что 11-летняя девочка и ее отец заразились корью во время поездки в Сербию. Ребенок не вакцинирован, и существуют опасения, что после возвращения в Израиль она могла заразить других.

По информации "Кан", девочка и отец прилетели в пятницу, 18 апреля, рейсом из Лондона.

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование и пытается разыскать тех, кто летел вместе с девочкой и ее отцом одним рейсом из Лондона, а также находился с ними в одном вагоне поезда и автобусе.

Минздрав напоминает важность проведения плановой вакцинации от таких заболеваний как корь. Две дозы вакцины обеспечивают эффективную защиту от вируса. Для дополнительной информации можно обратиться в "Коль а-Бриют" по телефону *5400.

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