В Израиле работают 88 тысяч медсестер и медбратьев, к ним присоединятся 13 тысяч выпускников

В связи с Международным днем медицинской сестры министерство здравоохранения опубликовало статистические данные, касающиеся представителей этой важной профессии в Израиле. По традиции, Международный день медсестер и медбратьев будет отмечаться в четверг, 15 мая, в резиденции президента Ицхака Герцога.

В Государстве Израиль насчитывается 88 тысяч медсестер и медбратьев (до 67 лет): в нашей стране 6,97 медсестер на каждую 1000 человек населения. 17,4% от общего количества медсестер и медбратьев в Израиле – мужчины.

В 2024 году на медсестринские специальности начали обучение около 3500 студентов, в общей сложности сейчас учатся 13 тысяч будущих медсестер и медбратьев по всей стране. За последние четыре года также увеличилось количество обладателей и обладательниц высшего образования, переучивающихся на сестринское дело.

Процесс обучения медсестер и медбратьев по избранной ими специализации длится около года: в настоящее время в Израиле работают около 1000 специализированных медсестер и медбратьев. В Израиле 18 областей специализации для медсестер, в том числе паллиативный уход, неонаталогия, диабет, раны, стомы и недержание, гериатрия, хирургия, реабилитация, психиатрия, детская реанимация, онкология, неотложная медицина.

В Израиле несколько лет назад была инициирована программа "6, 60, 7", рассчитанная на пять лет. В рамках этой программы количество выпускников среди медсестер должно вырасти до 6%, соотношение медсестер к населению должно вырасти до семи на каждую тысячу человек, и до 60% должно вырасти количество медсестер, окончивших курсы повышения квалификации.