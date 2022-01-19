Минздрав Израиля по-прежнему не публикует подробный отчет об эпидемии коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля утром в среду, 19 января, вновь не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Как отмечалось ранее, 17 января и 18 января отчет также не был представлен. Хотя 18 января минздрав прислал несколько кратких справок.

Минздрав сообщает, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживается получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус. Также задерживается передача данных о результатах проверок больничным кассам. Причина перегрузки систем заключается в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок. Минздрав заявляет, что работает над устранением неполадок.

Последний подробный отчет вышел вечером в воскресенье, 16 января.

Судя по имеющимся данным, сейчас заражены коронавирусом в Израиля сотни тысяч людей (точных данных нет), около 500 из них в тяжелом состоянии, состояние 135 из них оценивается как критическое, 100 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.