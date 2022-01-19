Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье19 января 2022 г., 11:17

Минздрав Израиля по-прежнему не публикует подробный отчет об эпидемии коронавируса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав Израиля по-прежнему не публикует подробный отчет об эпидемии коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля утром в среду, 19 января, вновь не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Как отмечалось ранее, 17 января и 18 января отчет также не был представлен. Хотя 18 января минздрав прислал несколько кратких справок.

Минздрав сообщает, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживается получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус. Также задерживается передача данных о результатах проверок больничным кассам. Причина перегрузки систем заключается в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок. Минздрав заявляет, что работает над устранением неполадок.

Последний подробный отчет вышел вечером в воскресенье, 16 января.


Судя по имеющимся данным, сейчас заражены коронавирусом в Израиля сотни тысяч людей (точных данных нет), около 500 из них в тяжелом состоянии, состояние 135 из них оценивается как критическое, 100 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 19 января 2022
Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 14%, при этом рост смертности составил 11%
// NEWSru.co.il // Здоровье // 18 января 2022
Отчет минздрава Израиля по коронавирусу: за два дня более 127 тысяч заразившихся
// NEWSru.co.il // Здоровье // 18 января 2022
Минздрав: в связи с ростом заболеваемости задерживается обработка данных проверок из лабораторий
// NEWSru.co.il // Здоровье // 18 января 2022
Отчет минздрава Израиля по коронавирусу: около 500 больных в тяжелом состоянии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:34 Гендиректор минздрава Израиля: в настоящее время коронавирусом в стране заражены около 200 тысяч человек
12:33 Производственная травма: особенности получения компенсации для индивидуальных предпринимателей
12:06 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о 34000 заразившихся и 698 умерших от COVID-19
11:17 Минздрав Израиля по-прежнему не публикует подробный отчет об эпидемии коронавируса
08:25 Украина: за сутки выявлено около 13000 заразившихся коронавирусом, 163 больных COVID-19 умерли
08:22 Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 14%, при этом рост смертности составил 11%
07:26 Коронавирус в мире: более 335 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
23:34 Главный инфекционист США полагает, что штамм "омикрон" может привести к окончанию пандемии
20:55 Отчет минздрава Израиля по коронавирусу: за два дня более 127 тысяч заразившихся
20:18 Несколько израильских больниц сообщили, что у них не осталось свободных коек в коронавирусных отделениях
Загрузка...