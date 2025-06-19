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Ближний Восток

Иранская пропаганда оправдывает обстрел больницы творением ИИ с гигантскими танками

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 июня 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 14:23
Иранская пропаганда оправдывает обстрел больницы творением ИИ с гигантскими танками
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на языке фарси разоблачает утверждения иранской пропаганды, стремящейся оправдать ракетные обстрелы израильских больниц и жилых домов якобы "спрятанными под ними военными базами и военной техникой".

На сгенерированном при помощи ИИ видеоролике, созданном иранской пропагандой, нарисован подземный комплекс под больницей "Сорока", в котором содержатся танки – размером в несколько десятков метров каждый. КСИР, публикуя видеоролик с этим изображением, пишет: "Иранские удары были нацелены на секретную военную базу, расположенную под больницей "Сорока" в Тель-Авиве".

"Для оправдания атаки на медицинский центр "Сорока" террористический режим Ирана опубликовал насквозь фальшивую карту, созданную искусственным интеллектом и полную ошибок, – пишет пресс-служба ЦАХАЛа на фарси. – На этой "карте" с ошибкой написано слово "Blvd", название технологического парка Гав Ям смехотворно искажено, а остальные вещи вообще вымышленные".

"Утверждение об атаке на разведывательную базу или о наличии под больницей военного оборудования – это очередная ложь, – подчеркивают в ЦАХАЛе. – Мы не настолько низки, чтобы подвергать опасности гражданских. Атака на больницы – это военное преступление. И подделка картинок его не оправдает".

Ближний Восток
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