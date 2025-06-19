Седьмой день войны с Ираном: за утро в больницы страны поступил 271 пострадавший

Министерство здравоохранения публикует сводку пострадавших на 19 июня, по состоянию на 12:00. Утром в четверг, 19 июня, в больницы страны поступил 271 пострадавший – четверо раненых в тяжелом состоянии, 16 в состоянии средней степени тяжести, 220 человек с легкими травмами и 24 получивших тяжелый нервный шок. Еще восемь пациентов проходят обследования, их состояние пока не определено.

В результате попадания баллистической ракеты в медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве легкие ранения получил 71 человек, один человек нуждался в помощи для вывода из сильного нервного шока. Отмечается, что большинство раненых, получивших легкие травмы, пострадали по пути в защищенное пространство.

С начала операции "Народ как лев" в больницы страны через спасательные службы и самостоятельно поступили 2345 пострадавших, из них 21 человек в тяжелом состоянии, 87 в состоянии средней степени тяжести, 2105 с легкими травмами и 99 человек с нервным расстройством. Большинство раненых уже выписаны, в больницах продолжают лечение 106 пострадавших, и еще 149 человек находятся в отделениях неотложной помощи.

Напоминаем, министерство здравоохранения задействовало информационный портал, на котором содержится вся необходимая информация о центрах психологической и эмоциональной поддержки, адреса и номера телефонов больниц и медицинских центров, адреса и номера телефонов медицинских учреждений, работающих в период чрезвычайного положения.

Кроме того, на этом портале содержится информация о центрах помощи пострадавшим от сексуализированного насилия, об аптеках, где можно приобрести медицинский каннабис, номера телефонов НКО и государственных организаций, оказывающих помощь. На портале можно найти данные о поликлиниках, работающих в этот период, об аптеках, о станциях матери и ребенка "Типат Халав" и многое другое.

Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7