В центре страны обнаружены комары-разносчики вируса западно-нильской лихорадки

Министерства экологии и здравоохранения сообщили об обнаружении в районе Эмек-Хефер, в центре страны, комаров-носителей вируса западно-нильской лихорадки.

Местные органы власти по всей стране проинформированы об угрозе распространения вируса и проинструктированы о мерах борьбы с комарами-разносчиками.

В начале июня в центре Израиля был зарегистрирован один случай заболевания западно-нильской лихорадки.

Отметим, что прошлый год стал рекордным по заболеваемости. По состоянию на конец сентября 2024 года, в Израиле зарегистрировано 916 случаев заболевания западно-нильской лихорадкой, 71 пациент с этим диагнозом скончался. При этом количество случаев заболевания в период с июля по сентябрь вдвое превысило количество случаев с января по июнь.

Для сравнения – в 2023 году в Израиле было зафиксировано всего 49 случаев заболевания, и на протяжении 23 лет количество случаев лихорадки Западного Нила в Израиле колебалось от 20 до 139 случаев в год. Предыдущим рекордным годом был 2000 год, когда в Израиле западно-нильской лихорадкой заболели 425 человек.

Западно-нильская лихорадка давно известна в Израиле. Болезнь вызывается укусом комара, зараженного специфическим вирусом. При этом от человека человеку болезнь не передается.

Примерно у 80% заразившихся заболевание проходит бессимптомно, у 20% заразившихся появляются симптомы различной степени тяжести, включающие повышение температуры, общее недомогание, головные боли и генерализованные боли в теле. Неврологические осложнения возникают менее чем у 1% заразившихся. Наибольшие риски присутствуют у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.