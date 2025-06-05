Западно-нильская лихорадка возвращается: зараженные комары на юге, заболевшая в центре

Инспекторы министерства экологии в ходе плановой проверки отловленных в районе Хевель Илут комаров обнаружили, что они являются носителями вируса западно-нильской лихорадки.

Соответствующее сообщение передано местным властям по всей стране: вирус возвращается, и необходимо уничтожать места скопления и размножения комаров, чтобы предотвратить вспышку заболеваемости.

Министерство здравоохранения сообщило о случае заболевания человека из группы риска, проживающего в центре Израиля.

Отметим, что прошлый год стал рекордным по заболеваемости западно-нильской лихорадкой. По состоянию на конец сентября 2024 года, в Израиле зарегистрировано 916 случаев заболевания западно-нильской лихорадкой, 71 пациент с этим диагнозом скончался. При этом количество случаев заболевания в период с июля по сентябрь вдвое превысило количество случаев с января по июнь.

Для сравнения – в 2023 году в Израиле было зафиксировано всего 49 случаев заболевания западно-нильской лихорадкой, и на протяжении 23 лет количество случаев лихорадки Западного Нила в Израиле колебалось от 20 до 139 случаев в год. Предыдущим рекордным годом был 2000 год, когда в Израиле западно-нильской лихорадкой заболели 425 человек.

Западно-нильская лихорадка давно известна в Израиле. Болезнь вызывается укусом комара, зараженного специфическим вирусом. При этом от человека человеку болезнь не передается.

Примерно у 80% заразившихся заболевание проходит бессимптомно, у 20% заразившихся появляются симптомы различной степени тяжести, включающие повышение температуры, общее недомогание, головные боли и генерализованные боли в теле. Неврологические осложнения возникают менее чем у 1% заразившихся. Наибольшие риски присутствуют у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Министерство экологии и министерство здравоохранения опубликовали также ряд инструкций для населения, которые могут снизить опасность заражения западно-нильской лихорадкой. Необходимо очистить общественную канализацию, а также осушить источники стоячей воды, которые становятся средой обитания комаров.

Необходимо удалить, накрыть или перевернуть все емкости, в которых может собираться вода, например, старые шины, ведра или бочки. Важно не допускать застаивания воды в цветочных горшках и кашпо, сливать или менять на ежедневной основе воду в вазах для цветов и в поилках для домашних животных. Домашние бассейны рекомендуется накрывать, ливневые желоба прочищать и осушать. Необходимо удалить ветошь и старые неиспользуемые предметы, в которых может скапливаться вода.

Важно принимать меры против комариных укусов: наносить на тело репелленты от насекомых, устанавливать аксессуары для отпугивания комаров в комнатах. Следует уменьшить площадь подверженной укусам кожи, надевая длинную светлую одежду. Следует включать вентиляторы в комнатах и когда вы находитесь на улице. На окна и дверные проемы следует установить сетки от насекомых.

Министерство экологии также призывает людей обращаться в органы местной власти, на территории которых обнаружены вышеописанные источники разведения комаров, и информировать их о прорывах в канализации, стоячей воде и других опасностях.