"Умная" инъекция может уменьшить опухоли головы и шеи в течение шести недель

Рак головы и шеи занимает шестое место среди самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Если заболевание возвращается или распространяется после стандартного лечения, пациентам обычно назначают иммунотерапию и химиотерапию препаратами платины. Однако при неэффективности этих методов варианты лечения крайне ограничены.

Недавние исследования показали, что препарат амивантамаб, вводимый инъекционно, способен уменьшать опухоли у пациентов с рецидивирующими или метастатическими формами рака, которые уже прошли курсы иммуно- и химиотерапии. Подробности исследования были представлены на конференции Европейского общества медицинской онкологии в Берлине. Врачи назвали результаты клинических испытаний "исключительно обнадеживающими": уже через шесть недель после начала терапии инъекция тройного действия способна значительно уменьшить опухоли у пациентов с раком головы и шеи.

В исследовании, профинансированном фармацевтической компанией Janssen, участвовали пациенты из 11 стран, включая Великобританию. Все они страдали плоскоклеточным раком головы и шеи (ПРГШ) – одной из самых трудно поддающихся лечению форм болезни, часто рецидивирующей после стандартной терапии. В группе из 86 пациентов, которые ранее проходили иммуно- и химиотерапию, лечение амивантамабом дало впечатляющие результаты: у 76% наблюдалось либо сокращение размеров опухоли, либо стабилизация заболевания.

Первые положительные изменения фиксировались уже через шесть недель после начала терапии, а переносимость препарата в целом была хорошей – побочные эффекты в большинстве случаев оказались легкими или умеренными. Средняя продолжительность жизни без прогрессирования болезни у пациентов, получавших только амивантамаб, составила 6,8 месяца.

Амивантамаб действует сразу по трем направлениям: блокирует EGFR – рецептор, стимулирующий рост опухолей, подавляет MET – путь, который раковые клетки используют, чтобы обходить лечение и активирует иммунную систему, помогая ей атаковать опухолевые клетки. Благодаря такому комплексному механизму препарат открывает новые перспективы для лечения пациентов с трудноизлечимыми формами рака головы и шеи.