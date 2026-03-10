В Иране убит киберпреступник, разыскивавшийся ФБР

Мохаммад Мехди Фархади Рамин, иранец, находившийся в розыске Федерального бюро расследований по подозрению в киберпреступлениях, был убит на прошлой неделе в городе Хамадан в ходе ударов США и Израиля.

Об этом сообщает издание Iran International на основе проведенного им обзора объявлений о похоронах. Похороны Фархади состоялись 9 марта в Хамадане.

Фархади находился в розыске ФБР с 2020 года по подозрению в участии в кибервторжениях, направленных против госорганизаций Соединенных Штатов и ряде стран.

Он подозревался в незаконном доступе к компьютерным системам и краже сотен терабайтов данных, включая информацию, связанную с национальной безопасностью, внешней политикой, гражданскими ядерными исследованиями, аэрокосмическими данными и неопубликованными научными исследованиями.