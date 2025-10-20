x
20 октября 2025
Здоровье

Минздрав сообщает об отзыве из продажи канолового масла "Шемен Бар"

время публикации: 20 октября 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 15:47
Минздрав сообщает об отзыве из продажи канолового масла "Шемен Бар"
Пресс-служба минздрава Израиля

В ходе проверки, проведенной службой контроля пищевых продуктов министерства здравоохранения, было установлено, что часть бутылок рафинированного канолового (рапсового) масла емкостью 0,9 литра под маркой "Шемен Бар" не соответствует требуемым стандартам качества.

У масла выявлены нехарактерный для этого продукта вкус и запах, а состав жирных кислот не соответствует типу масла. Речь идет о бутылках 0,9 литра рафинированного канолового масла "Шемен Бар", штрихкод 7290001855072. Масло производится компанией "Сан Ойл ибуд ве-шивук шманим", дистрибьютор – Шели Бар.

Сообщение распространяется на партию масла, произведенную 17.06.2025 со сроком годности до 17.12.2026, и на партию производства 18.06.2025 со сроком годности до 18.12.2026.

Компания "Сан Ойл" в координации с министерством здравоохранения осуществляет отзыв продукции из магазинов. За дополнительной информацией обращаться по телефону 04-6086500.

Здоровье
