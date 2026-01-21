В Петах-Тикве пройдет экстренная акция по сдаче крови из-за острого дефицита

Служба МАДА-"Ацала" Петах-Тиквы, организация "Эзер ми-Цион", муниципалитет города и Служба крови МАДА призывают принять участие в традиционной донорской акции, которая состоится в четверг, 22 января, на фоне серьезной нехватки донорской крови.

Акция пройдет в общественном центре "Яалом" по адресу: ул. Машоль Йосеф Кальдерон, 4 (вход со стороны дорожки за ул. А-Ясмин, 4), с 17:00 до 22:00. Для сдачи крови необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией.

Дополнительную информацию о пунктах сдачи крови по всей стране можно найти на сайте МАДА или по телефону 03-5300400. Рекомендуется заранее записаться на сдачу крови и заполнить анкету донора.