Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после выпрямления волос

38-летняя женщина из района А-Шарон была госпитализирована в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом и угрожающем жизни состоянии: у нее развилась острая почечная недостаточность на грани необходимости в диализе.

Администрация больницы сообщает, что несколько дней назад женщина прошла процедуру выпрямления волос, которую, с ее слов, она регулярно делает уже много лет.

Женщина рассказала, что первые симптомы начались во время самой процедуры – она почувствовала тошноту и боли в животе. В последующие дни состояние ухудшалось и достигло пика, когда у нее началась рвота кровью. После этого ее немедленно направили в отделение неотложной помощи медицинского центра "Меир", где диагностировали тяжелое поражение почек.

Глава отдела нефрологии больницы профессор Керен Коэн-Хагай пояснила, что результаты обследований выявили подозрение на отравление глиоксиловой кислотой – опасным веществом, которое входит в состав некоторых средств для выпрямления волос. Во время процедуры у пациентки были ранки на коже головы, что усилило всасывание токсина и привело к тяжелому поражению организма.

В больнице подчеркнули, что это далеко не первый случай. Профессор Коэн-Хагай подчеркнула: необходимо убедиться, что средства для выпрямления волос прошли проверки и получили лицензию министерства здравоохранения. Кроме того, ранки на коже головы – противопоказание для проведения процедуры, поскольку токсичное вещество может попасть в кровь и вызвать отравление.

Пациентку больницы "Меир" удалось спасти: на фоне поддерживающей терапии ее состояние улучшается.