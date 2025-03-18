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Здоровье

В связи с эскалацией ситуации и острой нехваткой доз крови МАДА призывает доноров

Мада
время публикации: 18 марта 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 18:47
В связи с эскалацией ситуации и острой нехваткой доз крови МАДА призывает доноров
Пресс-служба МАДА

Служба крови "Маген Давид Адом" сообщает о значительных трудностях с получением необходимого количества донорской крови для лечения больных и раненых. В связи с этим и с эскалацией в сфере безопасности МАДА проведет в течение ближайших двух недель специальные акции по сбору крови по всей стране.

"Маген Давид Адом" призывает приходить и сдавать кровь в пунктах сбора, ближайших к вашему дому.

Для крови не существует замены – каждая доза донорской крови может спасти жизни трех больных или раненых, нуждающихся в переливании. Информацию об открытых пунктах сбора донорской крови можно получить на сайте МАДА по адресу www.mdais.org/dam (можно выбрать дату и просмотреть населенные пункты, в которых будут действовать бригады сбора донорской крови "Маген Давид Адом". Как правило, дополнительные точки сбора появляются за сутки, поэтому можно проверять неоднократно). Информацию можно также получить по телефону 03-5300400.

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