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Здоровье

Минздрав Израиля: в обоих случаях подозрения на лихорадку Эбола не подтвердились

Минздрав
время публикации: 23 июня 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 14:41
Минздрав Израиля: в обоих случаях подозрения на лихорадку Эбола не подтвердились
Flash90

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что результаты анализов двух мужчин, госпитализированных по подозрению на лихорадку Эбола, оказались отрицательными.

В министерстве подчеркнули, что на данный момент в Израиле не диагностировано ни одного подтвержденного случая Эболы, однако призвали население избегать необязательных поездок в регионы с активной заболеваемостью.

Кроме того, путешественников, возвращающихся из таких регионов и в течение 21 дня после возвращения почувствовавших жар или другие нехарактерные симптомы, просят остаться дома, избегать контактов с другими людьми и связаться по телефону с информационной службой «Коль hа-Бриют» по номеру *5400.

Здоровье
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