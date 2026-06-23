Минздрав Израиля: в обоих случаях подозрения на лихорадку Эбола не подтвердились

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что результаты анализов двух мужчин, госпитализированных по подозрению на лихорадку Эбола, оказались отрицательными.

В министерстве подчеркнули, что на данный момент в Израиле не диагностировано ни одного подтвержденного случая Эболы, однако призвали население избегать необязательных поездок в регионы с активной заболеваемостью.

Кроме того, путешественников, возвращающихся из таких регионов и в течение 21 дня после возвращения почувствовавших жар или другие нехарактерные симптомы, просят остаться дома, избегать контактов с другими людьми и связаться по телефону с информационной службой «Коль hа-Бриют» по номеру *5400.