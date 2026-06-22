Минздрав: часть проверенных в магазинах баночек "Принок" ранее вскрывали

В парламентской комиссии по здравоохранению обсудили расследование инцидента с детским фруктовым пюре "Принок", в пяти баночках которого были обнаружены психактивные вещества из группы бензодиазепинов. К настоящему моменту подмешанные лекарства были найдены в продукции, приобретенной в иерусалимской сети "Золь ве-Багадоль", речь идет о трех образцах от родителей отравившихся детей и о двух баночках, которые были выявлены в ходе проверки в супермаркете.

Как сообщает в понедельник 22 июня Walla, представительница министерства здравоохранения Дикла Реувен, которая отвечает за контроль и надзор в сфере продовольствия в минздраве, сообщила, что после публикации информации об инциденте инспекторы провели масштабные проверки по всей стране, как в крупных торговых сетях, так и в небольших.

"Мы проверили сотни баночек на герметичность упаковки, поднялись на склады импортера, чтобы исключить возможные проблемы на этом этапе поставок", – рассказала она. По словам Реувен, в части проверенных образцов были выявлены нарушения вакуумной упаковки, однако никаких посторонних или опасных веществ в них обнаружено не было.

Она подчеркнула, что невозможно гарантировать контроль каждой баночки на всех этапах продажи, поэтому потребителям следует самостоятельно обращать внимание на признаки нарушения упаковки: отсутствие характерного щелчка при открытии, неприятный запах или другие признаки порчи продукта.

Представитель полиции подполковник Ади Мизрахи-Буарон сообщила, что расследование ведется очень тщательно с участием различных ведомств. По ее словам, первоначально два случая отравления детей не связывали между собой, однако после появления второго инцидента полиция установила возможную связь и начала комплексную проверку.

Советник генерального директора минздрава Лиор Авинам сообщил, что в рамках реагирования на инцидент были выпущены специальные инструкции для медицинских работников с требованием обращать внимание на возможные симптомы отравления у детей. По его словам, система здравоохранения располагает механизмами экстренного реагирования, позволяющими оперативно рассматривать подобные случаи в любое время суток.