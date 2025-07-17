Центр Тауба: станции "Типат Халав" необходимо изъять из ведения минздрава

Центр исследования социальной политики "Центр Тауба" опубликовал доклад о затяжном кризисе в системе детских поликлиник "Типат Халав" ("Капля молока") по всей территории страны.

Из-за того, что "Типат Халав" находятся в конце списка приоритетов отвечающего за них министерства здравоохранения, уровень оказываемых услуг в последние годы катастрофически снизился, охват вакцинации рухнул, наблюдается острый хронический дефицит кадров. Выдержки из доклада приводит в четверг, 17 июля, "Маарив".

Станции "Типат Халав" по всей стране страдают от серьезного недофинансирования, нехватки персонала, серьезного падения уровня обслуживания – и все это на фоне резкого увеличения числа детей. В "Типат Халав" не хватает врачей и медсестер, поскольку в этих учреждениях зарплаты не выдерживают конкуренции с другими медицинскими учреждениями. Параллельно с этим техническое обслуживание поликлиник оставляет желать лучшего.

Уровень вакцинации четырехвалентной вакциной MMRV (корь, свинка, краснуха, ветрянка) упал с 73% в 2019 году до 64% в 2023 году, и это угрожает здоровью всего населения страны. Серьезную проблему представляет собой и отсутствие преемственности в передаче информации и лечении.

Один из составителей доклада профессор Надав Давидович подчеркивает, что система поликлиник "Типат Халав", которая годами была опорой системы здравоохранения Израиля, находится в глубочайшем кризисе. Без немедленной передачи управления от министерства здравоохранения больничным кассам или органам местной власти существует реальная опасность необратимого ущерба здоровью и развитию израильских детей.