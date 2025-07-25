x
25 июля 2025
|
последняя новость: 10:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2025
|
25 июля 2025
|
последняя новость: 10:06
25 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Кондитерская компания "Метука Фуд Сервис" отзывает продукцию из-за листерии

Минздрав
Потребление
время публикации: 25 июля 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 09:46
Кондитерская компания "Метука Фуд Сервис" отзывает продукцию из-за листерии
Минздрав Израиля

Компания "Метука Фуд Сервис" объявила об отзыве товаров в связи с обнаружением бактерий листерии в ходе проверки тель-авивской службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Возврату подлежат торт-полоска "Мусс творожный с крошкой" ("Стрип мусс гвина пирурим") (600 гр) с датой производства 08/07/25 и сроком годности до 08/12/25, "Большой деньрожденный торт" ("Угат Йомуледет Гдола") (1,8 кг) с датой производства 15/07/25 и сроком годности до 14/12/25, торт-полоска "Эклеры с карамелью" ("Стрип пахзанийот карамель") (700 гр) с датой производства 16/07/25, и торт "Тирамису квадратный" ("Тирамису Меруба") (2,1 кг) с датой производства 23/07/25.

Компания просит купивших эти продукты не потреблять их, а вернуть через торговые точки, в которых они покупались.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 01 июня 2025

В мясной продукции Delicates Artisanale обнаружили листерию, товар отзывается
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 30 мая 2025

Полуфабрикат Fish&Chips отзывают из продажи из-за обнаруженной листерии
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 05 мая 2025

В украинских варениках "Три ведмедi" обнаружили листерию, импортер отзывает товар