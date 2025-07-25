Кондитерская компания "Метука Фуд Сервис" отзывает продукцию из-за листерии

Компания "Метука Фуд Сервис" объявила об отзыве товаров в связи с обнаружением бактерий листерии в ходе проверки тель-авивской службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Возврату подлежат торт-полоска "Мусс творожный с крошкой" ("Стрип мусс гвина пирурим") (600 гр) с датой производства 08/07/25 и сроком годности до 08/12/25, "Большой деньрожденный торт" ("Угат Йомуледет Гдола") (1,8 кг) с датой производства 15/07/25 и сроком годности до 14/12/25, торт-полоска "Эклеры с карамелью" ("Стрип пахзанийот карамель") (700 гр) с датой производства 16/07/25, и торт "Тирамису квадратный" ("Тирамису Меруба") (2,1 кг) с датой производства 23/07/25.

Компания просит купивших эти продукты не потреблять их, а вернуть через торговые точки, в которых они покупались.