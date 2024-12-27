Пыльная буря в Негеве: в Израиль сдувает песок из Египта

Министерство экологии и министерство здравоохранения предупреждают, что в пятницу, 27 декабря, с обеденных часов ожидается высокий уровень загрязнения воздуха в Негеве и Араве из-за повышенной концентрации вдыхаемых частиц. Постепенное улучшение качества воздуха ожидается в субботу в течение дня.

Ожидаемое высокое загрязнение воздуха является результатом циклона, вызывающего сильные юго-западные ветры, которые переносят пыль со стороны Египта в наш регион.

В связи с этим, министерство экологии после консультации с минздравом рекомендует уязвимым группам населения - включая сердечников, легочных больных, пожилых людей, детей и беременных женщин - избегать интенсивной физической активности на улице. Остальному населению рекомендуется ограничить интенсивную физическую активность на улице.

За показаниями станций мониторинга состояния воздуха можно следить на сайте https://air.sviva.gov.il министерства экологии.