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Пыльная буря в Негеве: в Израиль сдувает песок из Египта

Экология
Минздрав
Мин.экологии
Климат
время публикации: 27 декабря 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 13:10
Пыльная буря в Негеве: в Израиль сдувает песок из Египта
David Cohen/Flash90

Министерство экологии и министерство здравоохранения предупреждают, что в пятницу, 27 декабря, с обеденных часов ожидается высокий уровень загрязнения воздуха в Негеве и Араве из-за повышенной концентрации вдыхаемых частиц. Постепенное улучшение качества воздуха ожидается в субботу в течение дня.

Ожидаемое высокое загрязнение воздуха является результатом циклона, вызывающего сильные юго-западные ветры, которые переносят пыль со стороны Египта в наш регион.

В связи с этим, министерство экологии после консультации с минздравом рекомендует уязвимым группам населения - включая сердечников, легочных больных, пожилых людей, детей и беременных женщин - избегать интенсивной физической активности на улице. Остальному населению рекомендуется ограничить интенсивную физическую активность на улице.

За показаниями станций мониторинга состояния воздуха можно следить на сайте https://air.sviva.gov.il министерства экологии.

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