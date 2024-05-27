Министерство экологии предупреждает: высокая загрязненность воздуха по всей стране

Министерство экологии сообщает о высоком уровне загрязненности воздуха на всей территории Израиля. Пыльный ураган ("шарав") переносит пыль из Египта в Израиль. Качество воздуха станет лучше в вечерние и ночные часы после прохождения пыльной бури над нашей страной.

Министерство экологии рекомендует чувствительным к погоде и состоянию воздуха людям избегать физической активности на улице. Особенно это может быть опасно для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов с легочными заболеваниями, пожилых людей, детей и беременных женщин.

Населению, в целом, также рекомендовано снизить напряженность физической активности на улице. За станциями мониторинга состояния воздуха можно следить в специальном разделе сайта министерства экологии – https://air.sviva.gov.il.