Краткосрочное употребление вредной пищи изменяет чувствительность мозга к инсулину

Всего пять дней на высококалорийной диете могут уменьшить чувствительность мозга к инсулину, что увеличивает риск развития ожирения.

В исследовании, проведенным университетской клиникой Тюбингена и Немецким центром исследований диабета, участвовали 29 здоровых мужчин, которые были разделены на две группы. Одна группа добавляла к своему обычному рациону по 1500 килокалорий в день из высококалорийных, сильно обработанных закусок в течение пяти дней. Вторая группа продолжала питаться по своему обычному режиму. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи оценили чувствительность к инсулину в мозге и накопление жира в печени.

Результаты показали, что группа, которая потребляла дополнительные калории, заметно снизила чувствительность мозга к инсулину. Этот эффект сохранялся даже после возвращения к сбалансированному питанию в течение недели. Также было зафиксировано увеличение жира в печени, что указывает на метаболические изменения за пределами мозга. Эти данные говорят о том, что мозг начинает адаптироваться к изменениям в питании еще до того, как проявится значительный набор веса, что может создать предрасположенность к ожирению и другим метаболическим расстройствам.

Ученые утверждают, что их работа показывает, что даже кратковременное употребление сильно переработанных, нездоровых продуктов, таких как шоколадные батончики или картофельные чипсы, вызывает значительные изменения в мозге здоровых людей, что может быть первопричиной ожирения и диабета 2 типа.