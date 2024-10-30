Минздрав: большинство жертв отравлений – дети, большинство отравлений происходят дома

В соответствии с отчетом Национального центра информации по отравлениям за 2023 год, подавляющее большинство отравлений или подозрений на отравление произошло дома, и большинство обращений были связаны с детьми.

В Национальный центр информации по отравлениям, действующий при больнице РАМБАМ, в 2023 год поступило около 44 тысяч обращений. 53% обращений были связаны с детьми до 18-летнего возраста. Среди детей подавляющее большинство (83% случаев среди детей или 44,2% от всех обращений) касались детей от рождения до шести лет, и в 56% случаях это были мальчики.

92% случаев произошли дома, 3% – вне дома и 1% – в образовательных учреждениях. В 82% случаев воздействие ядовитых веществ происходило при проглатывании, 5% – при попадании в глаза, 3% – при вдыхании. 47,5% случаев были связаны с лекарствами, 47,5% – с химикатами (чистящие средства, дезинфицирующие вещества и т.п.), и 5% – с воздействием ядовитых растений и животных.

Чтобы снизить вероятность отравлений, минздрав и Национальный центр информации по отравлениям рекомендуют соблюдать следующие правила:

– чистящие средства необходимо хранить в закрытом шкафу, после использования закрывать их и возвращать на место.

– лекарства следует хранить в закрытой коробке, вне досягаемости и поля зрения детей.

– принимать лекарства дети должны только под присмотром родителей, по завершении упаковку следует вернуть на место.

– детям нельзя давать играть с лекарствами, так как многим удается открывать даже "защищенные от детей" крышки.

– нельзя переливать чистящие средства в другие емкости, особенно в стаканы и бутылки для питья.

– лекарства, принимаемые перорально (через рот) в виде капель, включая витамины и железо, следует вначале накапать в ложку, затем давать ребенку, нельзя капать из бутылки в рот.

– не стоит выдавать лекарства или витамины за сладости, чтобы убедить ребенка принять их.

– растения, цветы и грибы могут быть ядовитыми, не позволяйте малышам играть с ними.

В случае отравления или подозрения на отравление следует обратиться за консультацией в Национальный центр информации по отравлениям по телефону 04-7771900. Вопреки распространенному мнению, в случае отравления или подозрения на отравление не следует самостоятельно пытаться вызвать рвоту. В случае затрудненного дыхания, судорог или потери сознания следует немедленно позвонить в "Маген Давид Адом" по телефону 101.