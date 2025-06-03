Использование Wegovy среди подростков в США выросло на 50% за год

Американские подростки все чаще выписывают для себя препарат для похудения Wegovy, поскольку все больше семей и врачей склонны доверять этому препарату для молодых людей, страдающих ожирением.

Как сообщает агентство Reuters, в прошлом году средний показатель количества подростков, начинающих лечение этим препаратом, вырос на 50% до уровня 14,8 рецептов на каждые 100 тысяч подростков.

Для сравнения, в 2023 году – в первом полном году, когда Wegovy стал доступен для детей в возрасте 12 лет и старше, имеющих показания к его применению, этот показатель составлял 9,9 рецептов на каждые 100 тысяч подростков. В первые три месяца 2025 года распространение Wegovy для лечения ожирения у подростков продолжало расти, достигнув 17,3 новых рецептов на 100 тысяч подростков.

Для своего анализа компания Truveta изучила электронные медицинские записи 1,3 миллиона пациентов в США в возрасте от 12 до 17 лет. Анализ не включал другие препараты GLP-1, такие как Ozempic и Zepbound, поскольку они еще нее были одобрены для лечения ожирения у подростков.

Около восьми миллионов подростков в США, или 23% людей в возрасте от 12 до 19 лет, страдают ожирением – по сравнению с 5% в 1980 году. Ожирение в юном возрасте существенно повышает риск развития хронических и сокращающих жизнь состояний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и болезни печени.

Тем не менее, далеко не все врачи согласны назначать своим пациентам-подросткам препараты группы GLP-1, поскольку долгосрочная безопасность этих лекарств для детей во время полового развития неизвестна, а лечение может потребоваться бессрочное. Кроме того, страховые планы в США зачастую не покрывают никакое лечение ожирения.