Минздрав распорядился повысить готовность больниц на севере Израиля

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов на ежедневном совещании по оценке ситуации распорядился повысить уровень готовности больниц на севере. В частности, предписано усилить медицинские бригады анестезиологами, хирургами и медиками экстренной медицины.

В рамках этого больница "Кармель" отправит своих специалистов в больницу в Нагарии, а тель-авивская больница "Ихилов" – в больницу "Зив".