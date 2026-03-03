x
Здоровье

Минздрав распорядился повысить готовность больниц на севере Израиля

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Минздрав
Больницы
время публикации: 03 марта 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 20:34
Минздрав распорядился повысить готовность больниц на севере Израиля
Flash90

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов на ежедневном совещании по оценке ситуации распорядился повысить уровень готовности больниц на севере. В частности, предписано усилить медицинские бригады анестезиологами, хирургами и медиками экстренной медицины.

В рамках этого больница "Кармель" отправит своих специалистов в больницу в Нагарии, а тель-авивская больница "Ихилов" – в больницу "Зив".

Здоровье
