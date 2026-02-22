Больницы получили инструкции на случай войны с Ираном: выписка и перевод пациентов

В случае возобновления военных действий против Ирана минздрав исходит из предпосылок, согласно которым Иран рассматривает больницы и медицинские центры в качестве целей для ракетных обстрелов. В связи с этим руководству медицинских учреждений были разосланы специальные инструкции, существенно более строгие, чем действовавшие в период операции "Народ как лев".

Как сообщает в воскресенье, 22 февраля, сайт газеты "А-Йом", изменение инструкций связано, прежде всего, с ракетным ударом по больнице "Сорока" во время войны "Народ как лев": тогда обошлось без пострадавших лишь благодаря тому, что все пациенты и персонал были переведены в защищенное пространство.

На этот раз в случае атаки будет проведено плановое снижение загрузки больниц до уровня 50%. Больницы будут составлять списки пациентов, которые подлежат ранней выписке, и постоянно обновлять эти списки. Кроме того, в случае отсутствия защищенных пространств больницы будут переводить пациентов в более оборудованные для ракетных обстрелов медицинские учреждения.

У больниц есть четкие инструкции, в какие защищенные помещения переводят всех, кто при необходимости не может самостоятельно добраться до защищенного пространства. При этом, в отличие от прежнего подхода, недостаточно "самого защищенного из возможного" – требуется стандартная, утвержденная Командованием тыла противоракетная защита.

Больничные кассы получили точные указания от министерства здравоохранения по вопросу открытия филиалов в чрезвычайной ситуации. Работать будут разрешено только оборудованным укрытиями от ракетных обстрелов филиалам. Если атака произойдет ночью, незащищенные филиалы не откроются на следующий день. Если это произойдет в рабочие часы, следует подготовиться к закрытию филиалов.