Военная сводка минздрава: с начала войны в больницы доставлены 1050 человек

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала войны "Рычание льва" по состоянию на вторник, 3 марта, 07:00, в больницы страны были эвакуированы 1050 человек. Из них госпитализированы и находятся в приемных отделениях 102 человека.

Четверо пострадавших в тяжелом состоянии (двое не в результате попадания ракет), 21 – в состоянии средней степени тяжести, состояние 75 человек оценивается как легкое, восьми пострадавшим потребовалась медицинская помощь для выхода из нервного шока, четверо проходят обследования.

Минздрав обращается к пожилым людям с настоятельной рекомендацией идти в защищенное помещение крайне осторожно. Тем, кто проживает рядом с пожилыми людьми по возможности рекомендуется помочь им в выборе ближайшего и наиболее безопасного защищенного помещения, в тренировке маршрута до него, а также, если это возможно, приходить в защищенное помещение заранее – до сигнала тревоги, и предотвращать несчастные случаи, связанные с падениями по дороге к защищенным помещениям.

Минздрав сообщает также, что в связи с периодом чрезвычайной ситуации информационная служба ведомства "Коль а-Бриют" (*5400) усилена дополнительными сотрудниками, часы работы продлены – с 08:00 до 23:00, в пятницу центр работает с 08:00 до 13:00. По добавочному номеру 3 вас переключат на специальную экстренную линию информации по операции "Рычание льва".