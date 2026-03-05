x
05 марта 2026
Здоровье

Минздрав запретил больницам и поликлиникам использовать ChatGPT и другие ИИ-инструменты

Война с Ираном
Больницы
Минздрав
ИИ
время публикации: 05 марта 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 15:39
Минздрав запретил больницам и поликлиникам использовать ChatGPT и другие ИИ-инструменты
Wikipedia.org. Фото:Government of Israel

Министерство здравоохранения разослало в медицинские учреждения экстренное предписание ограничить использование общедоступных ИИ-моделей – ChatGPT, Claude и Gemini.

В документе, подписанном Реувеном Элиягу, ответственным за кибербезопасность в минздраве, говорится, что ИИ-инструменты на фоне войны с Ираном превратились в "основной вектор атак": враждебные структуры используют их для проведения сложных кибератак, социальной инженерии и кражи данных. Особую опасность представляют попытки склонить сотрудников к установке ИИ-приложений и браузерных расширений, содержащих вредоносный код.

Введен абсолютный запрет на ввод в публичных ИИ-интерфейсы медицинских сведений о пациентах, информации о работниках и программного кода.

Сайт "Мако"

отмечает, что ограничения не распространяются на защищенные корпоративные платформы, одобренные в рамках государственного облачного проекта "Нимбус".

Здоровье
