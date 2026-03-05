С начала войны с Ираном подано 6200 заявлений на возмещение материального ущерба

Налоговое управление сообщило в четверг, 5 марта, что с начала войны "Рычание льва" было подано 6200 заявок на возмещение материального ущерба, причиненного ракетными обстрелами.

В управлении отмечают, что цифры свидетельствуют об умеренном снижении числа заявлений за последние два дня. С понедельника по утро вторника было подано около 1800 заявлений, на следующий день – 1400, со вчерашнего дня – 1200 заявлений о возмещении ущерба зданиям, транспортным средствам, имуществу и оборудованию. В эти данные включены также заявки, поданные на возмещение ущерба, причиненного ракетами "Хизбаллы".