x
05 марта 2026
|
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 17:57
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С начала войны с Ираном подано 6200 заявлений на возмещение материального ущерба

Ущерб
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 16:48
С начала войны с Ираном подано 6200 заявлений на возмещение материального ущерба
Dor Pazuelo/FLASH90

Налоговое управление сообщило в четверг, 5 марта, что с начала войны "Рычание льва" было подано 6200 заявок на возмещение материального ущерба, причиненного ракетными обстрелами.

В управлении отмечают, что цифры свидетельствуют об умеренном снижении числа заявлений за последние два дня. С понедельника по утро вторника было подано около 1800 заявлений, на следующий день – 1400, со вчерашнего дня – 1200 заявлений о возмещении ущерба зданиям, транспортным средствам, имуществу и оборудованию. В эти данные включены также заявки, поданные на возмещение ущерба, причиненного ракетами "Хизбаллы".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 марта 2026

Местным органам власти будет выделен бюджет для оказания помощи жителям пострадавших домов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 декабря 2025

Двое девелоперов задержаны за попытку списать разруху в аварийном здании на иранскую ракету
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025

"Народ как лев": 19 тысяч израильтян остались без крова, выплачено 50 миллионов помощи