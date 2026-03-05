x
05 марта 2026
|
последняя новость: 16:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 16:25
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ливанские СМИ: на выездах из южных пригородов Бейрута образовались автомобильные пробки

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 05 марта 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 15:24
Ливанские СМИ: на выездах из южных пригородов Бейрута образовались автомобильные пробки
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщает о том, что на выездах из южных пригородов Бейрута образовались автомобильные пробки. Жители спешно покидают свои дома после предупреждения ЦАХАЛа о предстоящих авиаударах по объектам "Хизбаллы" в этом районе.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута – Дахии.

"Жители районов Бурдж аль-Бараджнэ и Аль-Хадат, вы должны немедленно покинуть свои дома и двигаться на восток в направлении Бейрут-Дамаск, – сказано в этом сообщении. – Жители районов Харет-Хрейк и Аш-Шиах должны переместиться на север в сторону Триполи по трассе Бейрут-Триполи и на восток по шоссе Аль-Матан. Категорически запрещено двигаться на юг! Любое движение на юг может подвергнуть вашу жизнь опасности", – говорилось в сообщении.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2026

ЦАХАЛ предупреждает жителей Дахии: спасайте свою жизнь, немедленно бегите
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2026

881-й день войны: действия в Ливане, операции в Иудее и Самарии