Военная сводка минздрава: с начала войны в больницы поступили 1473 человека

Минздрав сообщает, что с начала операции "Рычание льва" и по состоянию на четверг, 5 марта на 07:00 утра, в больницы были эвакуированы 1473 человека, из них на данный момент госпитализированы или находятся в приемных отделениях 145 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии (двое не в результате попадания ракет), 28 – в состоянии средней степени тяжести, состояние 67 оценивается как легкое, двое проходят медицинские обследования.

За последние сутки, с 07:00 среды до 07:00 четверга, в больницы поступили 199 пострадавших, в том числе 14 в состоянии средней тяжести, 170 с легкими травмами, 13 с нервным шоком вследствие обстрелов, двое проходят медицинскую оценку.

Минздрав обращается к пожилым людям с настоятельной рекомендацией идти в защищенное помещение крайне осторожно. Тем, кто проживает рядом с пожилыми людьми по возможности рекомендуется помочь им в выборе ближайшего и наиболее безопасного защищенного помещения, в тренировке маршрута до него, а также, если это возможно, приходить в защищенное помещение заранее – до сигнала тревоги, и предотвращать несчастные случаи, связанные с падениями по дороге к защищенным помещениям.

Минздрав сообщает также, что в связи с периодом чрезвычайной ситуации информационная служба ведомства "Коль а-Бриют" (*5400) усилена дополнительными сотрудниками, часы работы продлены – с 08:00 до 23:00, в пятницу центр работает с 08:00 до 13:00. По добавочному номеру 3 вас переключат на специальную экстренную линию информации по операции "Рычание льва".