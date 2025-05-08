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Мать и дочь родили малышей в больнице "Шаарей Цедек" с разницей менее суток

Дети
Больницы
время публикации: 08 мая 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 16:51
Мать и дочь родили малышей в больнице "Шаарей Цедек" с разницей менее суток
Chaim Goldberg/FLASH90

В родильное отделение иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" недавно прибыли две женщины – мать и дочь.

Дочь, прибывшая в родильное отделение первой, родила своего четвертого сына. Через несколько часов в больницу привезли мать роженицы, которая тоже готовилась стать матерью. Вскоре она родила девочку, своего 13-го ребенка.

Администрация родильного отделения поместила мать (и бабушку) рядом с дочерью (и внуком) в одну палату. Женщины рассказали, что уже три поколения женщин в их семье рожают своих малышей только в "Шаарей Цедек", сообщает пресс-служба больницы.

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