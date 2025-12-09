В Перу зарегистрирован первый случай рождения ребенка после внематочной беременности в печени

В Перу команда врачей смогла успешно провести лечение крайне редкой внематочной беременности, при которой плацента закрепилась на печени матери, сообщает издание RPP Noticias. Несмотря на опасное расположение, беременность дошла до 40 недель, и ребенок родился доношенным.

По информации министерства здравоохранения, это первый подобный случай в Перу и всего четвертый в мировой практике, когда удалось спасти и мать, и ребенка. Министр Луис Кирос Авилес отметил, что 19-летней Валерии Веле провели сложную операцию высокого риска: попытка отделить плаценту, приросшую к печени, могла привести к массивному и смертельному кровотечению. Сейчас состояние молодой женщины стабильное. Врачи сообщили об этом спустя несколько дней после ее выписки. Девочка, которую назвали Айлин, родилась 30 ноября с весом 3,7 кг и, по словам медиков, чувствует себя хорошо.

Обычно внематочная беременность развивается вне матки – в 96% случаев в фаллопиевых трубах и примерно в 4% в брюшной полости. В этом же случае эмбрион закрепился прямо в печени, получая питание через ее сосуды. Редкость ситуации подчеркивается и тем, что беременность продлилась до полного срока. В трех других известных случаях из 2000-х годов абдоминальная внематочная беременность завершалась рождением живого ребенка максимум на 36-й неделе.

Еще одной особенностью этого случая стало то, что беременность не пришлось прерывать ни на ранней, ни на средней стадии. Напротив, врачи вели за ней тщательное наблюдение на протяжении всех месяцев, что потребовало чрезвычайно сложного медицинского подхода. По словам специалистов, применение современных технологий, включая эмболизацию сосудов, которые снабжали плаценту кровью, дало возможность безопасно провести роды и избежать угрожающего жизни кровотечения. Перуанское министерство здравоохранения охарактеризовало произошедшее как "настоящее медицинское достижение" и важный шаг вперед для акушерской практики.