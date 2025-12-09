x
Здоровье

В больнице РАМБАМ на аппаратах ЭКМО двое младенцев: с гриппом и корью

время публикации: 09 декабря 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 15:03
В больнице РАМБАМ на аппаратах ЭКМО двое младенцев: с гриппом и корью
Chaim Goldberg/Flash90

Администрация больницы РАМБАМ, где ранее сегодня сообщили о смерти от осложнений кори 11-месячного младенца, в крайне тяжелом состоянии находятся еще двое малышей.

Младенцы находятся в реанимации, оба они подключены к аппарату ЭКМО, снабжающему организм кислородом через кровь. Мальчик в возрасте восьми месяцев госпитализирован в осложнениями гриппа, и 13-месячная девочка – с осложнениями кори.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
