В больнице РАМБАМ на аппаратах ЭКМО двое младенцев: с гриппом и корью

Администрация больницы РАМБАМ, где ранее сегодня сообщили о смерти от осложнений кори 11-месячного младенца, в крайне тяжелом состоянии находятся еще двое малышей.

Младенцы находятся в реанимации, оба они подключены к аппарату ЭКМО, снабжающему организм кислородом через кровь. Мальчик в возрасте восьми месяцев госпитализирован в осложнениями гриппа, и 13-месячная девочка – с осложнениями кори.