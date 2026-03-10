Церемонию Шнобелевской премии перенесут в Европу, так как поездки в США сочли "небезопасными"

Организаторы сообщили, что в этом году сатирическая церемония вручения Шнобелевской премии впервые пройдет в Европе, пишет AFP. Причиной стало то, что США, по их словам, стали небезопасным местом для приезда иностранных лауреатов.

С 1991 года церемонии традиционно проводились в университетах штата Массачусетс и отличались шумной, шутливой атмосферой – например, победителей там принято забрасывать бумажными самолетиками. Как и в случае с Нобелевской премией, которую Шнобелевская пародирует, ее лауреаты приезжают из разных стран. Однако многие зарубежные ученые сообщили о трудностях с поездками в США после начала второго президентского срока Дональда Трампа в начале 2025 года.

"За последний год визиты в страну стали небезопасными для наших гостей", – заявил основатель премии Марк Абрахамс. По его словам, организаторы не могут с чистой совестью просить победителей и международных журналистов приезжать в США в этом году. В результате 36-я церемония награждения состоится 3 сентября в Цюрихе. Мероприятие примут Цюрихский университет и научное объединение ETH Domain.

Абрахамс отметил, что ради проведения события Цюрих и местные учреждения "быстро сдвинули горы – конечно, только в переносном смысле, потому что в Швейцарии физически двигать горы запрещено". Он также добавил, что Швейцария уже не раз становилась источником неожиданных и важных идей – от физики Альберта Эйнштейна до развития мировой экономики и знаменитых часов с кукушкой – и теперь снова помогает привлечь внимание к необычным людям и идеям.

Несмотря на юмористический характер премии, многие ученые относятся к ней с симпатией. Награды на церемонии часто вручают настоящие лауреаты Нобелевской премии, нередко появляясь на сцене в забавных шляпах.