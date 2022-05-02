Министерство алии: мы проверяем данные о возвращении новых репатриантов в Россию

Помощник министра алии и интеграции Пнины Тамено-Шете сообщил редакции NEWSru.co.il, что министерство проверяет данные о том, сколько новых репатриантов из России, прибывших в Израиль в течение последних двух месяцев, вернулись в РФ, получив израильские паспорта.

Напомним, на прошлой неделе издание The Jerusalem Post сообщило со ссылкой на свои источники в министерстве алии и интеграции, что якобы около 1800 новых репатриантов из России, прибывших в Израиль после начала войны в Украине (примерно треть от общего числа), вернулись в РФ. В публикации утверждалось, что министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете была проинформирована о числе возвращающихся в РФ и шокирована этими данными. Автор статьи Цвика Кляйн утверждал, что в связи с этим Тамено-Шете распорядилась прекратить предоставление новым репатриантам из России гостиничных номеров.

В министерстве алии и интеграции нам 29 апреля подтвердили информацию о том, что с 1 мая новым репатриантам и людям, имеющим право на возвращение, приехавшим из России и Беларуси, не будут предоставляться бесплатные номера в гостиницах. Исключения будут делаться "в гуманитарных случаях". Представитель министерства уточнил, что просьбы о предоставлении временного жилья будут рассматриваться комиссией от министерства алии и интеграции.

Наша редакция обратилась в канцелярию министра алии и интеграции с просьбой предоставить нам данные, "шокировавшие" Тамено-Шете и вызвавшие изменения в политике министерства в отношении репатриантов из России.

Мы также попытались выяснить, каким образом в министерстве определяют намерения репатрианта, вылетающего из Израиля в Россию. Один из частых сценариев экстренной репатриации из России в последние месяцы таков: семья выезжает, получает паспорта, затем в Израиле остаются молодые мужчины (которых могли бы призвать в армию в РФ), а остальные возвращаются, чтобы заняться продажей имущества и решить другие вопросы. Это не обязательно означает, что выехавшие из Израиля не намерены возвращаться в Израиль. Кроме того, многие планируют "жить на две страны".

В канцелярии Тамено-Шете нам заявили, что данные, опубликованные в The Jerusalem Post, не являются официальными данными министерства и министерство не может их ни подтвердить, ни опровергнуть. Более того, поскольку министерство действительно не может располагать данными о намерениях репатриантов, в настоящий момент сотрудники министерства опрашивают выезжающих и выехавших репатриантов с целью выяснения их дальнейших планов, заявили нам в канцелярии министра. Каким именно образом осуществляется такой опрос в случае, если гражданин находится за пределами Израиля, нам не пояснили.

В министерстве алии и интеграции подчеркивают, что отмена гостиниц для репатриантов и лиц, подлежащих репатриации, из России является единственным изменением в новом процессе репатриации для граждан России, введенном после 24 февраля.

Руководство "Натива" подтвердило нашей редакции, что программа ускоренной репатриации для граждан России остается в силе.

По официальным данным министерства алии и интеграции, около трети репатриантов, приехавших в Израиль за последний год, являются гражданами России.

Как уже сообщала наша редакция, в последние недели резко сократился приток новых репатриантов из Украины и увеличилось количество новых репатриантов и лиц с правом на репатриацию из России. Так, 1 мая в Израиль прилетели 150 новых репатриантов и лиц с правом на репатриацию. Из них три человека прилетели из Украины, остальные – из России и Беларуси.

Всего с 24 февраля (с начала войны в Украине) по 1 мая в Израиль прибыли из России, Украины и Беларуси 16648 новых репатриантов и лиц с правом на репатриацию. Если сначала основная алия была из Украины, то за счет последних недель число новых репатриантов из Украины и России примерно сравнялось.