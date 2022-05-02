Министерство алии: мы проверяем данные о возвращении новых репатриантов в Россию
Помощник министра алии и интеграции Пнины Тамено-Шете сообщил редакции NEWSru.co.il, что министерство проверяет данные о том, сколько новых репатриантов из России, прибывших в Израиль в течение последних двух месяцев, вернулись в РФ, получив израильские паспорта.
Напомним, на прошлой неделе издание The Jerusalem Post сообщило со ссылкой на свои источники в министерстве алии и интеграции, что якобы около 1800 новых репатриантов из России, прибывших в Израиль после начала войны в Украине (примерно треть от общего числа), вернулись в РФ. В публикации утверждалось, что министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете была проинформирована о числе возвращающихся в РФ и шокирована этими данными. Автор статьи Цвика Кляйн утверждал, что в связи с этим Тамено-Шете распорядилась прекратить предоставление новым репатриантам из России гостиничных номеров.
В министерстве алии и интеграции нам 29 апреля подтвердили информацию о том, что с 1 мая новым репатриантам и людям, имеющим право на возвращение, приехавшим из России и Беларуси, не будут предоставляться бесплатные номера в гостиницах. Исключения будут делаться "в гуманитарных случаях". Представитель министерства уточнил, что просьбы о предоставлении временного жилья будут рассматриваться комиссией от министерства алии и интеграции.
Наша редакция обратилась в канцелярию министра алии и интеграции с просьбой предоставить нам данные, "шокировавшие" Тамено-Шете и вызвавшие изменения в политике министерства в отношении репатриантов из России.
Мы также попытались выяснить, каким образом в министерстве определяют намерения репатрианта, вылетающего из Израиля в Россию. Один из частых сценариев экстренной репатриации из России в последние месяцы таков: семья выезжает, получает паспорта, затем в Израиле остаются молодые мужчины (которых могли бы призвать в армию в РФ), а остальные возвращаются, чтобы заняться продажей имущества и решить другие вопросы. Это не обязательно означает, что выехавшие из Израиля не намерены возвращаться в Израиль. Кроме того, многие планируют "жить на две страны".
В канцелярии Тамено-Шете нам заявили, что данные, опубликованные в The Jerusalem Post, не являются официальными данными министерства и министерство не может их ни подтвердить, ни опровергнуть. Более того, поскольку министерство действительно не может располагать данными о намерениях репатриантов, в настоящий момент сотрудники министерства опрашивают выезжающих и выехавших репатриантов с целью выяснения их дальнейших планов, заявили нам в канцелярии министра. Каким именно образом осуществляется такой опрос в случае, если гражданин находится за пределами Израиля, нам не пояснили.
В министерстве алии и интеграции подчеркивают, что отмена гостиниц для репатриантов и лиц, подлежащих репатриации, из России является единственным изменением в новом процессе репатриации для граждан России, введенном после 24 февраля.
Это означает, что все новые репатрианты, как и прежде, будут получать годовое пособие на аренду жилья. Также в настоящий момент остается в силе так называемый "облегченный процесс смены статуса туриста на статус репатрианта". Речь идет о том, что все имеющие право на репатриацию из Украины, России и Беларуси могут прилетать в Израиль туристами и менять статус уже здесь, причем не в отделениях МВД, как это было раньше, а в специально открытых для этого пунктах, где работают представители "Натива", министерства алии и МВД.
Руководство "Натива" подтвердило нашей редакции, что программа ускоренной репатриации для граждан России остается в силе.
По официальным данным министерства алии и интеграции, около трети репатриантов, приехавших в Израиль за последний год, являются гражданами России.
Как уже сообщала наша редакция, в последние недели резко сократился приток новых репатриантов из Украины и увеличилось количество новых репатриантов и лиц с правом на репатриацию из России. Так, 1 мая в Израиль прилетели 150 новых репатриантов и лиц с правом на репатриацию. Из них три человека прилетели из Украины, остальные – из России и Беларуси.
Всего с 24 февраля (с начала войны в Украине) по 1 мая в Израиль прибыли из России, Украины и Беларуси 16648 новых репатриантов и лиц с правом на репатриацию. Если сначала основная алия была из Украины, то за счет последних недель число новых репатриантов из Украины и России примерно сравнялось.
Возвращаясь к публикации The Jerusalem Post о том, что якобы около трети новых репатриантов из России возвращаются в РФ после оформления гражданства Израиля, следует отметить, что нашей редакции не удалось получить из официальных источников данных, подтверждающих или опровергающих эти сведения. Судя по всему, ни одно ведомство не располагает на сегодняшний день такими данными. Так или иначе, речь не идет о людях, которые считаются покинувшими Израиль ("йордим"), в этой категории Центральное статистическое бюро относит тех, кто выехал из страны и в течение года не вернулся в нее (впрочем, и такое определение является спорным).
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JPost: треть новых репатриантов последней волны вернулись в РФ. С 1 мая прибывающих из России и Беларуси не будут селить в отелях