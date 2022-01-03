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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 13:55

Новый очаг птичьего гриппа выявлен в Нахалале, заражены около 42 тысяч индеек

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Новый очаг птичьего гриппа выявлен в Нахалале, заражены около 42 тысяч индеек

В понедельник, 3 января, министерство сельского хозяйства уведомило о выявлении еще одного очага птичьего гриппа (H5N1): на фермах поселка Нахалаль (Изреэльская долина) заражены около 42 тысяч индеек.

Ранее сообщалось о выявлении очагов птичьего гриппа в поселках Гадиш, Неот-Голан, Гиват Йоав, Дебора, Барак и др.


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Обнаружены еще три очага птичьего гриппа

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