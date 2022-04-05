На стройке в Раанане произошла драка из-за невыплаты зарплаты рабочим

На строительной площадке в Раанане полицией были задержаны десять палестинских рабочих за участие в драке. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по данным предварительного расследования, поводом для драки стала невыплата зарплаты рабочим.

В сообщении полиции уточняется, что ни у кого из задержанных нет разрешения на работу в Израиле, и все они находятся на территории Израиля незаконно.

После окончания следственных мероприятий и опроса участников драки и свидетелей будет принято решение о том, станет ли полиция обращаться в суд с просьбой о продлении срока их задержания.