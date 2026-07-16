ЦАХАЛ уничтожил четыре склада вооружений ХАМАСа в центре сектора Газы

Армия обороны Израиля сообщила, что в ночь на 16 июля нанесла удары по центральной части сектора Газы и уничтожила четыре склада вооружений террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, на объектах хранились автоматы Калашникова, гранатометы RPG, гранаты, взрывные устройства и другое военное снаряжение. В армии заявили, что это оружие предназначалось для атак на израильских военнослужащих, действующих в районе "желтой линии", и на граждан Израиля.