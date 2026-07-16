x
16 июля 2026
|
последняя новость: 13:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 13:32
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил четыре склада вооружений ХАМАСа в центре сектора Газы

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 июля 2026 г., 12:05 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 12:06
ЦАХАЛ уничтожил четыре склада вооружений ХАМАСа в центре сектора Газы
Ali Hassan/Flash90

Армия обороны Израиля сообщила, что в ночь на 16 июля нанесла удары по центральной части сектора Газы и уничтожила четыре склада вооружений террористической организации ХАМАС.

По данным ЦАХАЛа, на объектах хранились автоматы Калашникова, гранатометы RPG, гранаты, взрывные устройства и другое военное снаряжение. В армии заявили, что это оружие предназначалось для атак на израильских военнослужащих, действующих в районе "желтой линии", и на граждан Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2026

1014-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии