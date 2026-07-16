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Экономика

130 тысяч израильтян получат первый транш трудовой дотации за 2025 год

Компенсации и выплаты
Рынок труда
Налоги
время публикации: 16 июля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 11:50
130 тысяч израильтян получат первый транш трудовой дотации за 2025 год
Yossi Zamir/Flash90

В четверг, 16 июля, Налоговое управление переведет на счета 130 тысяч получателей сумму первого транша трудовой дотации (отрицательного подоходного налога) за 2025 налоговый год.

Всего получателям будет выплачено около 260 миллионов шекелей. Размер выплаты определяется возрастом, составом семьи и годовым доходом, и может достигать нескольких тысяч шекелей в год.

Право на получение выплаты имеют наемные работники и самозанятые в возрасте от 21 года и старше, являющиеся родителями детей, а также лица от 55 лет и старше – даже без детей, – чей доход соответствует установленным критериям, и которые не имеют более одной квартиры.

Подать заявку на получение дотации можно на сайте налогового управления или в отделении Почты Израиля.

Экономика
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