Израильтян будут штрафовать за ремонт автомобилей в Палестинской автономии

Министерство юстиции Израиля опубликовало новые инструкции, направленные на борьбу с угоном автотранспорта на территорию Палестинской автономии.

Согласно действующему "Закону об ограничении использования и регистрации операций с бывшими в употреблении автозапчастями", ремонт израильского автомобиля на территории Палестинской автономии влечет за собой до 3 лет тюремного заключения.

Однако в период с 2015 по 2023 год было открыто всего 328 дел за нарушение этого закона, из которых до подачи обвинительного заключения дошли только 14. В остальных случаях дело ограничивалось снятием автомобиля с дороги.

При проверке приговоров выяснилось, что по семи делам был вынесен денежный штраф в размере от 4 000 до 10 000 шекелей, по трем делам был назначен приговор в виде общественно полезных работ, по одному делу было дано обязательство воздерживаться от совершения правонарушения в течение года и одно обвинительное заключение было отозвано.

В свете этих данных новые инструкции минюста устанавливают, что отныне в рамках закона израильтянин, который передаст свой автомобиль на территории автономии для ремонта, будет оштрафован на 3000 шекелей. Если речь идет об израильтянине, который воспользуется услугами курьера, то есть кого-то другого, кто перегонит машину на территории, штраф будет удвоен, то есть составит 6 000 шекелей, чтобы удержать от нарушения обоих участников передачи автомобиля.

Кроме того, за каждую б/у деталь, обнаруженную в израильской мастерской, и не зарегистрированную должным образом, будет налагаться штраф в размере 3000 шекелей. Максимальный размер штрафа составит 30 тысяч шекелей.

Для вступления в силу инструкции должны быть утверждены экономической комиссией Кнессета.